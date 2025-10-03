Adıyaman Adliyesi’nin önü, öğle saatlerinde iki grup arasında çıkan şiddetli kavga nedeniyle savaş alanına döndü. İddialara göre, adliyede görülen bir duruşmanın ardından binadan çıkan iki taraf arasında kısa süreli bir sözlü tartışma yaşandı. Hızla tırmanan gerginlik, ne yazık ki kısa süre içinde büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı büyük bir arbedeye dönüştü. Olayın, adliye gibi hukukun tesis edildiği bir kurumun hemen önünde yaşanması, bölgede büyük şaşkınlık yarattı ve endişeye neden oldu. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hızla çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi.

15 şüpheli gözaltında

Adliyenin önünde başlayan ve trafiği de olumsuz etkileyen kavga, takviye polis ekiplerinin zamanında ve kararlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak sonlandırıldı. Kavganın sona ermesinin ardından, yaralanan kişilere ilk yardım müdahalesi yapıldı. Olayda toplam sekiz kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla derhal Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyeti hakkında detaylı bilgi verilmezken, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kavgaya karışanları olay yerinde tek tek belirledi. Yapılan geniş çaplı inceleme ve kimlik tespit çalışmalarının ardından, olaya karıştığı belirlenen toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet birimlerine götürüldü. Yaşanan bu adliye önü şiddet olayıyla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.