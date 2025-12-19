Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kırsal bir alana düşen insansız hava aracı (İHA) güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Vatandaşlar fark etti, ekipler alarma geçti

İzmit’e bağlı Çubuklubala Mahallesi kırsalında bulunan bir arazide, hareketsiz halde duran hava aracını fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemleri alındı

Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak hava aracının bulunduğu alanı kontrol altına aldı. İlk incelemelerde İHA’nın herhangi bir hareket göstermediği ve araziye düşmüş halde olduğu tespit edildi.

İHA’nın kaynağı araştırılıyor

Düşen insansız hava aracının kime ait olduğu, hangi amaçla kullanıldığı ve nasıl düştüğü konusunda teknik inceleme başlatıldı. Yetkililer, yapılacak detaylı değerlendirmelerin ardından olayın netlik kazanacağını bildirdi.