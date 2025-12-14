Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen bir yangın, Yaşar Umur’a ait evin mutfak bölümünü tamamen kullanılamaz hale getirdi. Hafta sonu gezmesinde olan Umur ailesi, komşularının haber vermesi üzerine döndükleri evlerinde, eşyalarının kül olduğu mutfak manzarasıyla karşılaştı.

Yangın elektrik kontağından başladı, ekipler hızla müdahale etti

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Kalekamberli Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşar Umur’a ait konutta, ilk tespitlere göre elektrik tesisatından kaynaklanan bir arıza nedeniyle yangın çıktı. Evin mutfak bölümünden hızla yayılan alevler kısa sürede yükseldi.

Yangını fark eden komşular, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde mahalleye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına derhal müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürmeyi başardı.

Umur ailesi şok yaşadı: "Hiçbir eşyamız kalmadı"

Yangın sırasında ailesiyle birlikte dışarıda bulunan ev sahibi Yaşar Umur, komşularının telefonuyla eve geldiğinde büyük bir şok yaşadı. Mutfak bölümünün tamamen yanmış olduğunu gören Umur, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Biz evde değildik. Elektriklerin sürekli gidip gelmesi sebebiyle elektrik kontağından mutfakta yangın çıktığını tahmin ediyoruz. Mutfakta çok büyük hasar var ve bütün beyaz eşyalarımız kül oldu."

Umur, yangın ihbarı geldiğinde evde olmadıklarını ve komşuların kapıyı kırarak yangını söndürmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını aktardı. İtfaiye ekiplerinin gelip yangını tamamen söndürdüğünü belirten Yaşar Umur, "Mutfakta kullanılabilecek hiçbir eşyam kalmadı. Buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi gibi bütün beyaz eşyalar yandı," ifadeleriyle eşyalarının tamamen yok olduğunu kaydetti.

Yangının kesin çıkış nedenine dair detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.