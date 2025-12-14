Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan toplam 24 firari suçlunun altı farklı ülkeden yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı ve çeşitli güvenlik birimlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Getirilen şahısların çoğunluğunu Kırmızı Bültenle aranan organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu tacirleri oluşturuyor.

Uluslararası takip başarısı: 20 kırmızı bültenli firari yakalandı

Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, uluslararası seviyede Kırmızı Bülten ve Kırmızı Difüzyon ile aranan 20 firari suçlu ile ulusal seviyede aranan 4 suçlu, Türkiye’ye iade edildi. Son iki buçuk yıl içinde toplamda 58 ülkeden 584 Kırmızı Bültenle aranan şahsın ülkeye geri getirildiği de belirtildi.

İade edilen şahısların yakalandığı ülkeler arasında Gürcistan (19 kişi), Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan bulunuyor. Suçluların iade süreci, EGM’ye bağlı Interpol-Europol, İstihbarat, KOM, Narkotik, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmasıyla başarıyla tamamlandı.

Suç profili: Cinayetten uyuşturucu ticaretine ağır suçlar

Yakalanan Kırmızı Bültenli şahısların işledikleri suçlar, organize suçun çeşitliliğini gözler önüne seriyor. İade edilen şahısların bazılarının suç kayıtları ve yakalandıkları yerler şöyle sıralandı:

Gürcistan'dan İade Edilenler (19 Kişi): Bu ülkeden iade edilenler arasında, "Kasten Öldürme, Dolandırıcılık" suçlarından aranan B.A.; "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan aranan M.Y.; "E.Y. suç örgütünün yöneticisi" T.E. ve "K.A. suç örgütü üyesi" K.Ç. gibi kritik isimler yer alıyor. Ayrıca Uyuşturucu Madde Ticareti, Yağma ve Nitelikli Cinsel İstismar suçlarından aranan birçok kişi de Gürcistan'dan getirildi.

Diğer Ülkelerden İadeler: "Yağma" suçundan aranan F.D. Almanya'da, "Kasten Öldürme" suçundan aranan M.Y. Avusturya'da, "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan aranan Y.A. Sırbistan'da ve "Kasten Yaralama" suçlarından aranan S.A. ise Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Yerlikaya’dan net mesaj: “Zehir tacirlerini geri getireceğiz”

Uluslararası seviyede aranan suçluların yanı sıra, "Yağma" ve "Kasten Öldürme" gibi ağır suçlardan ulusal düzeyde aranan R.Ç., Y.E., K.Ö. ve S.A. isimli dört suçlunun da Gürcistan ve Yunanistan'dan iadesi sağlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı paylaşımda kararlılık mesajı verdi:

"Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum."