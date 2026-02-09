Son Mühür - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak yönetimini üstlendiği Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj’a ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden oluşan ticari bütünlüğün satışına karar verdi. İhale ilanı Resmî Gazete’de yayımlanırken, satış işleminin 7145, 6758 ve 5411 sayılı kanunlar ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Tüm mal, hak ve varlıkları dahil edildi

İhale kapsamına, franchise modeliyle faaliyet gösteren Maydonoz Döner ile My Fried Chicken markalarının et ve tavuk işletmeciliğine tahsis edilmiş tüm mal, hak ve varlıkları da dahil edildi. Ticari ve iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedelin 2 milyar 360 milyon TL olduğu açıklandı.

236 milyon TL tutarında teminat

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 236 milyon TL tutarında teminat sunması gerekiyor. Teminatın; nakit, kesin ve süresiz teminat mektubu ya da T.C. devlet tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletli tahviller şeklinde kabul edileceği bildirildi. Son teklif verme tarihi 31 Mart 2026 saat 16.00 olarak açıklanırken, ihalenin 1 Nisan 2026 saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında gerçekleştirileceği duyuruldu.