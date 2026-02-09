Son Mühür - Türkiye genelinde geçen yıl 1 milyon 688 bin 910 konut el değiştirirken, her satış işleminde tapuda beyan edilen bedelin yüzde 4’ü oranındaki harç Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ödendi. Tapu harçlarının yüksekliği, yıllar içinde alıcı ve satıcıların anlaşarak satış bedelini düşük göstermesine yol açarken, bu uygulamaya yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tapuda gerçeğe aykırı beyanlarla mücadele kapsamında ülke genelinde kapsamlı bir inceleme başlattı. Ocak ayı boyunca hazırlanan tebligatlarla, son 5 yıl içinde taşınmaz alım ya da satımı yapan ve işlemleri riskli bulunan taraflar savunma vermeye davet edildi.

Cezasız ödeme hakkı kaybolacak

Meclis’te kabul edilen son düzenlemeyle, tapu harcında usulsüz beyanda bulunduğu tespit edilenler için uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkarıldı. Düzenleme kapsamında, tapuda beyan edilen tutar ile gerçek satış bedeli arasındaki farkın iki katı kadar ödeme yapılmasının önü açıldı.

Yüksek ceza riskini azaltmak isteyen taşınmaz sahipleri için ise “pişmanlık” hükümleri devrede bırakıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından izahata davet edilen kişilerin, tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren 5 gün içinde başvurmaları halinde vergi ziyaı cezası uygulanmayacağı bildirildi.

Bu süre içinde usulsüz beyanda bulunduğunu kabul edenler, yalnızca satışın yapıldığı yıl bildirilen bedel ile gerçek satış tutarı arasındaki farkı yasal faiziyle birlikte ödeyecek. Sürenin kaçırılması durumunda ise indirim ve cezasız ödeme hakkı ortadan kalkacak.