Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yol ortasında oturduğu iddia edilen bir kişi, seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobilin altında yaklaşık 85 metre sürüklenen talihsiz adamın feci şekilde can verdiği kaza, bölge sakinlerini derinden üzdü.

Kaza ve sürüklenme

Olay, sabahın erken saatlerinde Çorlu - İstanbul karayolu üzerindeki Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. İddialara göre, 39 yaşındaki Erkan Ekinci, yolun ortasında otururken, İstanbul istikametine giden Kadir Y. yönetimindeki 59 PB 898 plakalı otomobilin çarpmasıyla karşı karşıya kaldı. Çarpmanın etkisiyle araç altında kalan Ekinci, 85 metre boyunca sürüklendi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ekinci'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilin altından çıkarıldı.

Sürücünün ifadesi ve olay yeri incelemesi

Otomobil sürücüsü Kadir Y., kaza anını polise verdiği ifadede anlattı. Yaptığı açıklamada, "Yolun ortasında oturduğunu fark etmedim. Bir ses geldi, ilk başta bir köpeğe çarptığımı zannettim. Biraz ilerledikten sonra sesin devam etmesi üzerine durdum," dedi. Olayın hemen ardından İlçe Trafik Büro ve Devriye Ekipleri, kaza yerinde geniş çaplı bir güvenlik çemberi oluşturdu. Yapılan incelemelerin ardından Erkan Ekinci'nin cenazesi, savcı ve polis gözetiminde Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Kadir Y. ise ifadesi alınmak üzere Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Hayatını kaybeden adamın kimliği ve durumu

Kazada hayatını kaybeden Erkan Ekinci'nin, Kayseri'den çalışmak için Çorlu'ya gelen bir inşaat işçisi olduğu öğrenildi. Dört çocuk babası olan Ekinci'nin, olaydan birkaç saat önce aşırı derecede alkollü olduğu ve çevredeki vatandaşları rahatsız ettiği iddiaları ortaya çıktı. Bu durum, kazanın nedenlerine ışık tutabilecek önemli bir detay olarak değerlendiriliyor.

Aydınlatma eksikliği dikkat çekti

Kazanın yaşandığı bölgede, cadde aydınlatma lambalarının bir kısmının yanmaması da dikkat çeken bir diğer unsur oldu. Salih Omurtak Caddesi ile İstanbul Caddesi'nin kesişim noktasında bulunan bu aydınlatma eksikliğinin, kazanın meydana gelmesinde bir etkisi olup olmadığı da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Kazayla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, olay yerindeki güvenlik önlemleri kaldırıldı.