Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza, Ereğli'nin Hortu Mahallesi Kuzukuyu kavşağında meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bölgeden edinilen bilgilere göre, Tahir Başkan’ın idaresindeki 16 AUJ 287 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada Tahir Başkan ve araçta yolcu olarak bulunan Halime Başkan olay yerinde hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen bir kişide ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.