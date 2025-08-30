Son Mühür/ Osman Günden- Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir mesaj paylaştı. Mesaj, X platformundaki “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabından yayımlandı. Yapay zeka ile hazırlanan videoda İmamoğlu’nun dijital silüeti ve sesi yer aldı.

“Meydanlarda yan yana olamasak da...”

Videoda yurttaşlara seslenen İmamoğlu, “Meydanlarda yan yana olamasak da kalplerimiz bir” ifadelerini kullandı. Yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan görüntü ve ses, mesajın kısa sürede sosyal medyada gündem olmasını sağladı.

“Zafer milletindir”

İmamoğlu, yayımlanan mesajında şu sözlere yer verdi:



“Zafer, milletindir. Aklı hür, vicdanı hür olanlarındır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zafer için mücadele eden herkesi rahmet ve minnetle anıyorum.”