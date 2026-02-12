Son Mühür - YÖK, diş hekimliği alanındaki bazı lisansüstü programlara öğrenci alımının durdurulmasına karar verdi.

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının gelecek döneme yönelik planlamaları doğrultusunda DUS ile girilen uzmanlık alanlarıyla aynı isimde açılan yüksek lisans ve doktora programlarına 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar döneminden itibaren öğrenci alınmamasına karar verildiği belirtildi. YÖK ile Sağlık Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeler sonucunda alınan kararın üniversitelere resmi yazıyla bildirildiği ifade edildi.

Alınan kararın, bu alanlardaki eğitimin daha merkezi ve standart bir müfredatla yürütülmesini sağlaması hedefleniyor. Aynı isimle açılan doktora ve uzmanlık programları arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılmasıyla, öğretim üyesi ile klinik altyapı kaynaklarının bölünmeden doğrudan uzmanlık öğrencilerine yönlendirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Düzenlemeyle birlikte ihtiyaç fazlası uzman yetişmesinin önüne geçilerek mezunların istihdam olanaklarının korunması da planlanıyor. DUS kapsamı dışındaki lisansüstü programların sürdürülmesi ise diş hekimliğinde disiplinler arası yeni alanların gelişmesine zemin hazırlayacak. Böylece biyomalzeme, oral biyoloji ve dental halk sağlığı gibi farklı akademik alanlara yönelim artarken, üniversitelerin de klasik uzmanlık branşları yerine geleceğin teknolojilerine odaklanan özgün programlar geliştirmesi bekleniyor.