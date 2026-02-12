Son Mühür- 31 Mart seçimleri sonrası belediye başkanlarının transfer furyasının son halkası Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den kopması olmuştu.

CHP lideri Özgür Özel'le Mesut Özarslan arasında geçtiği öne sürülen mesajlaşmaların yargıya taşındığı sürecin ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın harekete geçti.

Günaydın'dan dikkat çeken teklif...



Meclis'e ''Parti değiştiren belediye başkanlarının başkanlıklarının kendiliğinden düşmesi ve yerine üyesi bulunduğu siyasal partiden seçilen başkan vekilinin belediye başkanı görevine getirilmesine'' ilişkin kanun teklifi veren Günaydın,

''Böylece belediye başkanı hangi partiden seçilirse seçilsin O partiye oy veren yurttaşların iradesinin çalıp başka bir yere götüremeyecek'' değerlendirmesinde bulundu.



İyi de siz de transfer yaptınız...



Belediye başkan transferlerinde Yeniden Refah Partisi'yle birlikte en çok zarar gören parti konumunda olan İYİ Parti, CHP'nin belediye başkanları transfer olmasın hamlesine sessiz kalmadı.

Gökhan Günaydın'ın teklifine göndermede bulunan İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın,

''Parti değiştirirse başkanlık düşsün” diyorsunuz. Siyasi ahlak gereği doğru söylüyorsunuz, size katılıyor ve destekliyorum.

Peki Uzunköprü’yü İYİ Parti kazandığında CHP’ye geçişe neden ses çıkmadınız?'' diye sordu.



Erdoğan Toprak haftalarca uğraştı...



''Çıkarmadığınız gibi Erdoğan Toprak vasıtasıyla haftalarca Belediye başkanını ahlaksızlığa teşvik ettiniz.'' siyen Mehmet Akalın,

''İlke kişiye ve sonuca göre mi değişiyor?

Madem irade bu kadar kıymetli; aynı kuralı milletvekilleri için de getirelim.

Yoksa mesele demokrasi değil, skor mu?'' sözleriyle sitem etti.



Temmuz'da istifa, Eylül'de CHP...



31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'den Uzunköprü Belediye Başkanı seçilen Ediz Martin 2024'ün Temmuz ayında partisinden istifa etmiş, Eylül ayında da, "Baba ocağının kapılarını bize yeniden açan Özgür Özel'in yoluna, yoldaş olmak için buradayım" sözleriyle CHP'ye katılmıştı.

