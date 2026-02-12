İstanbul siyaset gündemine bomba gibi düşen bir yargı kararı açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği bir paylaşım nedeniyle adli takibata uğradı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’i odağına alan ifadeleri sonrası hakkında ivedilikle soruşturma başlatılan Yıldız, emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararın gerekçesi olarak sunulan suçlama ise hukuk dünyasında geniş yankı buldu.

Savcılık makamı "Hedef gösterme" teşhisiyle harekete geçti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ramazan Yıldız’ın dijital platformlardaki söylemlerini mercek altına alarak, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik ithamların yasal sınırları aştığına hükmetti. Hazırlanan soruşturma dosyasında, Yıldız’ın gerçekleştirdiği paylaşımın salt bir eleştiri niteliği taşımadığı, aksine terörle mücadele gibi hayati ve hassas bir alanda sorumluluk üstlenen kamu görevlilerini açıkça hedef haline getirdiği vurgulandı. Kamu düzenini koruma ve devlet ricalinin güvenliğini esas alan bu tespit sonrası savcılık, Yıldız’ın ifadesinin alınması için gözaltı talimatı verdi.

Emniyet sorgusundan adliyeye

Dün akşam saatlerinde emniyet güçleri tarafından muhafaza altına alınan Ramazan Yıldız, emniyetteki sorgu ve prosedür işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Savcılık makamında gerçekleşen ifade verme işleminin ardından Yıldız, "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İfade içeriğini ve suçun niteliğini değerlendiren savcı, şüphelinin tutuklanması istemiyle dosyayı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne tevdi etti.

Yıldız cezaevine gönderildi

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği huzuruna çıkan Ramazan Yıldız’ın durumu, sunulan deliller ve iddia makamının gerekçeleri doğrultusunda incelendi. Mahkeme heyeti, "terörle mücadele personelini hedef gösterme" suçunun unsurlarının oluştuğu kanaatine vararak Yıldız’ın tutuklu yargılanmasına hükmetti. Kararın tebliğ edilmesinin akabinde cezaevine nakledilen Yıldız’ın yaşadığı bu süreç, sosyal medya paylaşımlarının hukuki sorumlulukları ve siyasilerin söylemlerindeki yasal sınırlar üzerine yeni bir tartışma başlattı.