Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) el koyduğu Can Holding’e bağlı İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecinde üniversitenin de sürece dahil edildiğini ancak eğitim-öğretim faaliyetlerinde herhangi bir aksama yaşanmayacağını belirtti.

"Öğrenciler ve çalışanlar için sorun yok"

Özvar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Can Holding hakkında yürütülen adli süreç kapsamında, holding bünyesindeki şirketlerin yanı sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi de dahil edilmiştir. Ancak, üniversitede görev yapan akademik kadro, idari personel ve öğrenciler açısından endişeye neden olacak bir durum bulunmamaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetleri herhangi bir aksama olmadan devam edecektir."

Özvar ayrıca gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceğini söyledi.

TMSF süreci

Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında, holdingin iştirakleriyle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de TMSF denetimine geçtiği bildirilmişti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yaklaşık 20 bini aşkın öğrencinin eğitim aldığı biliniyor.