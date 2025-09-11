Serdar Büyükleblebici, emniyet teşkilatında Kriminal ve Organize Suçlar (KOM) biriminde başladığı kariyerinde uzun yıllar boyunca çeşitli bölgelerde, başmüfettiş ve müdür olarak görev yaptı. Güvenlik yönetiminde uzman olan Büyükleblebici, polis teşkilatındaki üst düzey görevleriyle tanındı; kom geçmişi ve kritik operasyonlardaki başarısıyla dikkat çekti.

Serdar Büyükleblebici Kimdir?

Serdar Büyükleblebici, Güvenlik Bilimleri Fakültesi mezunu olup, emniyet teşkilatında KOM birimi başta olmak üzere pek çok kritik görevi üstlendi. Uzmanlık alanları arasında organize suçlar, terörle mücadele ve güvenlik yönetimi bulunuyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde başmüfettiş olarak çalıştı. Teşkilatta kriz ve operasyon yönetimi konularındaki tecrübesiyle ön plana çıktı.

Serdar Büyükleblebici Nereye Atandı?

Serdar Büyükleblebici, 2024 yılı Ağustos ayında Şırnak İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. 11 Eylül günü yayınlanan Resmi Gazete’ye göre 37 ile yeni emniyet müdürü atandı. Ayrıca 22 şehirdeki emniyet müdürleri merkeze çekildi. Şırnak’ta görev yapan Serdar Büyükçelebi de merkeze çağrılan o emniyet müdürlerinden biri oldu.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nde Görevleri

Şırnak Emniyet Müdürlüğü’nde il emniyet müdürü sıfatıyla sorumluluk üstlenen Serdar Büyükleblebici, kurum içi ziyaretler, kamuoyu bilgilendirme ve kolluk kuvvetlerinin saha etkinliğiyle öne çıkıyor. Bölgedeki güvenlik sorunlarına karşı planlama ve operasyon yönetimi alanında aktif rol oynadı. Emniyet teşkilatındaki yenilikçi yaklaşımı ve saha tecrübesiyle Şırnak’taki güvenlik politikalarının şekillenmesinde etkili bir isim oldu.