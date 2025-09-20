Bilimsel araştırmalar, yoksulluğun sadece yaşam standartlarını değil, düşünme kapasitesini de etkilediğini ortaya koydu. Yapılan çalışmalara göre parasızlık, bireylerin zekâ seviyesini ortalama 13 puan düşürüyor. Gelir elde edildiğinde ise bu bilişsel kayıp geri kazanılıyor.

Finansal kaygı zihinsel gücü tüketiyor

Araştırmalarda Raven’s Matrices gibi zekâ testleri ve bilişsel kontrol ölçümleri kullanıldı. Elde edilen bulgular, maddi sıkıntı yaşayan katılımcıların özellikle zorlayıcı sorularda düşük performans gösterdiğini ortaya koydu. Çiftçiler üzerinde yapılan gözlemler de bu sonucu destekledi. Hasat öncesi parasız kalan çiftçilerin testlerde başarısı düşerken, hasat sonrası gelir elde ettiklerinde performanslarının yeniden yükseldiği belirlendi.

Stres ya da beslenme ile açıklanamıyor

Bilim insanları, bu bulguların yalnızca stres, beslenme alışkanlıkları ya da çalışma saatleriyle açıklanamayacağını vurguladı. Maddi sorunların zihni sürekli meşgul ederek bilişsel işlevlere daha az enerji bırakmasının, zekâdaki düşüşün temel nedeni olduğu ifade edildi.

Yoksulluk kısır döngü yaratıyor

Uzmanlara göre parasızlık, düşünme kapasitesini azaltarak yanlış kararların önünü açıyor. Bu durum, yoksulluğun kendi kendini besleyen bir kısır döngüye dönüşmesine yol açıyor. Araştırmacılar, politika yapıcıların yoksulluğu yalnızca ekonomik bir mesele olarak değil, aynı zamanda zihinsel sağlığı da doğrudan etkileyen bir sorun olarak ele alması gerektiğini vurguladı.

Araştırmalar, maddi kaygıların zihin sağlığı üzerindeki derin etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı. Bilim insanları, bireysel performansı olduğu kadar toplumsal refahı da etkileyen bu bulguların dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyor.