Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir doktorun, hasta yakınına tacizde bulunduğu iddiaları gündeme geldi. İddialara göre doktor A.Y., hasta yakını İ.D. isimli kadına sosyal medya üzerinden rahatsız edici mesajlar gönderdi.

Şikayet üzerine savcılık devreye girdi

Mesajların ekran görüntülerini alan İ.D. ve eşi, doktordan şikayetçi olarak savcılığa başvurdu. Konu üzerine inceleme başlatıldı.

Valilikten açıklama: Görevden uzaklaştırma ve soruşturma

Şanlıurfa Valiliği, olayın basında yer almasının ardından doktor hakkında idari soruşturma başlatıldığını ve görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında, “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir personelin hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu yönündeki iddialar üzerine idari soruşturma başlatılmış ve ilgili personel görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.