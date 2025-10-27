Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 27 Ekim Pazartesi gününe ait hava tahmin raporuna göre, İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. AKOM verilerine göre, pazartesi günü İstanbul’da rüzgar zaman zaman fırtına şiddetinde esecek. Kentte metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Eskişehir çevreleri, Ankara ve Çankırı’nın batı kesimleri ile İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii’nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı, diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara’da, gece ise İzmir ve Manisa çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Fırtına uyarısı

Bölgenin parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı; sabah saatlerinden itibaren Trakya’nın kuzeyinden başlayarak genelinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde, öğle saatlerinden sonra ise bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeybatı yönünden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

27 Ekim 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa: 29°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çanakkale: 25°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul: 25°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli: 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar: 24°C — Parçalı zamanla çok bulutlu

Denizli: 28°C — Parçalı zamanla çok bulutlu

İzmir: 26°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Muğla: 23°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Adana: 28°C — Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 25°C — Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay: 26°C — Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Isparta: 21°C — Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara: 24°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir: 26°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Konya: 26°C — Parçalı bulutlu

Sivas: 22°C — Parçalı bulutlu,

BATI KARADENİZ

Bolu: 25°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce: 28°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop: 29°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak: 28°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 28°C — Parçalı bulutlu

Rize: 25°C — Parçalı bulutlu

Samsun: 28°C — Parçalı bulutlu

Trabzon: 24°C — Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 16°C — Parçalı ve az bulutlu

Kars: 27°C — Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 23°C — Parçalı ve az bulutlu

Van: 17°C — Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU