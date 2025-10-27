Son Mühür/Merve Turan- Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Gümrük Grup Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere en fazla 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı için giriş sınavı düzenleyecek. Sınav, Bakanlık kadrosunda istihdam edilecek adayların seçim süreci olarak planlandı.

Başvuru koşulları

Giriş sınavına katılacak adaylarda şu şartlar aranıyor:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

Hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışı yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak,

2024 veya 2025 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan KPSS A Grubu sınavlarından P-48 puan türünde en az 80 puan almış ve en yüksek puanlı 300 aday arasında bulunmak,

1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

Görevini Türkiye’nin her yerinde icra edebilecek sağlık şartlarına sahip olmak,

Başvurusunu belirtilen süre içinde tamamlamak.

Başvuru süreci

Başvurular, 3–14 Kasım 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Şartları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların sınav sonuçları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacak.

Sınav detayları

Giriş sınavı iki aşamalı olacak: yazılı ve sözlü. Yazılı sınav, 20–21 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara’da Atatürk Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav detayları, sınav tarihinden en az 15 gün önce Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde ve adayların kayıtlı e-posta adreslerinde duyurulacak.

Sınav konuları ve değerlendirme

Yazılı sınav; maliye ve ekonomi, kamu hukuku, özel hukuk ve muhasebe alanlarında yapılacak. Adayların değerlendirilmesinde yorumlama ve çözümleme yetenekleri de ölçülecek. Yazılı sınavdan başarılı sayılabilmek için her gruptan en az 50 puan alınması ve tüm grupların ortalama notunun 70 olması gerekiyor.

Sözlü sınavda adaylar; bilgi düzeyi, muhakeme yeteneği, temsil kabiliyeti, özgüveni, genel yetenek ve kültürü ile mesleğe uygunluk açısından değerlendirilecek. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden ortalama en az 70 puan alınması gerekiyor.

Sonuçlar ve atama

Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek ve asil kazananlara ayrıca yazılı tebligat yapılacak. Kadroya ataması yapılan ancak göreve başlamayan adayların yerine yedek listedeki adaylar çağrılabilecek.