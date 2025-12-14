Son Mühür/ Merve Turan- Bornova Belediyesi, eğitim ve psikoloji alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Üstün Dökmen’i "Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim" başlıklı ilham verici bir konferansta ağırladı. Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, öğretmen, öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşirken, Dökmen karşılıklı anlayışın, sağlıklı iletişimin ve toplumsal huzurun anahtarı olduğunu örneklerle anlattı.

Kaliteli iletişim: Lüks değil, yaşam becerisi

Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri koordinasyonunda, Radikal Okulları iş birliğiyle düzenlenen konferansa ilgi oldukça büyüktü ve salon tamamen doldu. Ünlü psikolog, yazar ve televizyon programcısı Prof. Dr. Üstün Dökmen, önceki çalışmalarında da sıkça vurguladığı gibi, iletişimin hem aile içi huzurun hem de okul başarısının temel direği olduğunu bir kez daha kaydetti. Dökmen, interaktif ve esprili anlatım tarzıyla katılımcıları hem düşündürdü hem de eğlendirdi.

Dökmen, konuşmasının ana hatlarında, katılımcılara rehberlik edecek önemli mesajlar verdi:

Çocukların duygularını özgürce ifade etmelerine olanak tanınması gerekiyor.

Ebeveynlerin, sürekli nasihat eden değil, yol gösteren ve rehberlik eden bir yaklaşım sergilemeleri kritik önem taşıyor.

Öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimde ise güven ve saygının öğrenme sürecinin temel anahtarı olduğu unutulmamalı.

Aile ve okul, çocuğun gelişimi için birbirini tamamlayan iki ayrılmaz temel yapıdır.

Dökmen, konuşmasının sonunda, "Kaliteli iletişim, karşıdaki kişiyi sadece duymaktan önce, onu anlamaya çalışmaktır. Biz birbirimizi anlamayı öğrendiğimizde hem evde hem okulda çatışmalar azalır, mutluluk artar," diyerek katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Başkan Eşki: "Eğitim ve iletişim kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konferansın Bornova’daki eğitim ortamı için çok değerli bir buluşma olduğunu ifade etti. Başkan Eşki, Prof. Dr. Üstün Dökmen'in katkılarının kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, belediye olarak bu tür etkinliklere desteklerinin süreceğini belirtti:

"Bornova’da hem ailelerimizin hem de öğretmenlerimizin iletişim becerilerini güçlendirecek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Çünkü iyi iletişim, güçlü bir toplumun temelidir."

Bornova Belediyesi, bu tarz sosyal ve eğitsel faaliyetlerle kent halkının gelişimine katkı sağlamayı ve toplumun farklı kesimleri arasındaki iletişim köprülerini güçlendirmeyi sürdüreceğini teyit etti.