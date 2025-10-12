Niğde’nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, Demirkazık Dağı’nda olumsuz hava koşullarına neden oldu. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibi, tırmanış sırasında tipiye yakalanarak yollarını kaybetti. Dağcılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

AFAD ve JAK ekipleri harekete geçti

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, dağcılarla iletişim kurarak bulundukları konumu tespit etti ve dönüşleri için güvenli bir rota belirledi.

Olası risklere karşı güvenlik önlemleri alındı

Olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde daha da şiddetlenme ihtimaline karşı, ekipler belirlenen rota boyunca güvenlik tedbirlerini artırdı. Ekipler, donma ve tipi riskine karşı hızlı bir şekilde koordineli çalışma yürüttü.

Dağcılar kurtarma rotasına yönlendirildi

AFAD ve JAK ekiplerinin yönlendirmesiyle dağcılar, belirlenen güvenli güzergâh üzerinden dönüşe geçti. Bölgede kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu bildirildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Ekiplerin zorlu hava koşullarına rağmen koordineli bir şekilde ilerlediği, dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma operasyonunun, hava şartlarının seyrine göre kontrollü biçimde devam ettiği belirtildi.