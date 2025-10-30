Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamına kültürel zenginlik katma misyonuyla yürüttüğü etkinlik zincirlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz ay büyük beğeni toplayan ve müzikseverlerin yoğun talebiyle karşılaşan "Blues on Blues" etkinliği, 15 Kasım'da bir kez daha İzmir Körfezi'nin eşsiz manzarası eşliğinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu özel etkinlik, İzmirlilere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Kültür AŞ ve İZDENİZ işbirliğiyle büyüleyici atmosfer

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (Kültür AŞ) ile İZDENİZ AŞ'nin güçlü iş birliğiyle hayata geçirilen bu konsept, kentteki kültürel etkinlik çıtasını yukarı taşıyor. Geçen ayki başarısının ardından tekrar edilme kararı alınan "Blues on Blues," dinleyicilere sadece bir konser deneyimi değil, aynı zamanda denizin ortasında eşsiz bir ambiyans sunuyor. Etkinlik, blues müziğin melankolik ve enerjik ezgilerini, İzmir Körfezi'nin serin rüzgarları ve panoramik şehir ışıklarıyla birleştirerek izleyicilere sunuyor.

The Old Ramblers, Bergama Vapuru’nda sahne alacak

Müzik yolculuğu, 15 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.30'da Konak İskelesi'nden hareket edecek olan Bergama Vapuru ile başlayacak. Blues sahnesinin deneyimli ve sevilen isimlerinden oluşan “The Old Ramblers” grubu, gece boyunca sahneyi devralacak. Grup, delta blues’tan elektrik blues’a uzanan geniş repertuvarıyla, vapurdaki tüm katılımcılara keyifli ve ritmik anlar yaşatacak. Körfezin ortasında yankılanacak olan bu sıcak ezgiler, müzik tutkunlarını denizin derinliklerine doğru eşsiz bir yolculuğa çıkaracak. Vapur, yaklaşık iki buçuk saat sürecek müzik ziyafetinin ardından yeniden Konak İskelesi’ne geri dönecek.

Bilet ve servis detayları

Etkinlik süresince Bergama Vapuru'nda, katılımcıların konforu düşünülerek özenle seçilmiş yiyecek ve içecek servisleri hazır bulunacak. Ancak etkinlik alanına dışarıdan herhangi bir yiyecek ya da içecek getirilmesine güvenlik ve düzen açısından kesinlikle izin verilmeyecektir. Müzikseverler, bu eşsiz deneyime ortak olmak için biletlerini bubilet.com.tr adresi üzerinden kolayca temin edebilecekler. Online platformdan bilet satın alan katılımcılar, cep telefonlarına SMS yoluyla gönderilen bağlantı üzerinden alacakları QR kodlu Biniş Kartı ile vapura rahatlıkla giriş yapabileceklerdir. Yoğun ilgi sebebiyle biletlerin hızla tükeneceği tahmin edilmektedir, bu nedenle müzikseverlerin acele etmeleri önerilmektedir.