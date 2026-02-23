Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, şarkıcı Hadise’nin UNICEF için çektiği videoda Türkiye’yi yardıma muhtaç bir ülke gibi gösterdiğini iddia ederek, ‘kazancını Avrupa’ya taşıyan bir vergi kaçakçısı, kalkmış Türkiye’yi küçük göstermeye yelteniyor’ diye konuştu.

Eyyüp Kadir İnan: Kazancını Avrupa’ya taşıyan bir vergi kaçakçısı, kalkmış Türkiye’yi küçük göstermeye yelteniyor

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Hadise’yi vergi kaçakçısı olarak nitelendiren AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, ayrıca Hadise’nin Türkiye’yi küçük göstermeye çalıştığını vurgulayarak, “Vah zavallı vah. Yıllarca Belçika vatandaşlığının arkasına sığınıp, konserlerinden bu ülkeye 0,01 TL vergi bırakmamak için şirketlerini dışarıda kuran, kazancını Avrupa’ya taşıyan bir vergi kaçakçısı, kalkmış Türkiye’yi küçük göstermeye yelteniyor.” dedi.

“Türkiye’nin devleşen büyüklüğü karşısında artık birer sanatçı değil, bu aziz millet için sadece birer utanç vesikasıdır”

Son olarak, söz konusu paylaşımında Cemil Meriç’e atıfta bulunan AK Partili İnan, eleştiri dolu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Cemil Meriç’in dediği gibi ‘Müstemleke aydını, efendisinin ayakkabılarını parlatmakla görevli bir köledir.’ Kendi ülkesinin küresel gücünden bihaber olup bu ezikliğe sarılanlar, Türkiye’nin devleşen büyüklüğü karşısında artık birer sanatçı değil, bu aziz millet için sadece birer utanç vesikasıdır.”

Ne olmuştu?

Türkiye’nin tanınmış şarkıcılarından Hadise, UNICEF için çektiği videoda, “Türkiye’den, Gazze’ye, Sudan’a, Afrika’ya kadar tüm çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor’ cümlelerini kullanarak, özellikle iktidara yakın isimler tarafından eleştirilere maruz kaldı.