Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deprem güvenliğini artırmayı hedefleyen “İzmir Yenileniyor” projesinde başvuru dönemi açıldı. Riskli yapı sahibi vatandaşlar, kentsel dönüşüm sürecine belediye güvencesiyle dahil olabilecek.

İzmir'de tarihi dönüşüm hamlesi başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti deprem riskine karşı güçlendirmeyi amaçlayan “İzmir Yenileniyor” projesinde başvuru sürecini başlattı. Proje, riskli yapı olarak değerlendirilen binaların, vatandaşların talebi doğrultusunda güvenli ve modern konutlara dönüştürülmesini hedefliyor. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde hayata geçirilen çalışma, kentin geleceği açısından stratejik bir adım niteliği taşıyor.

Proje ne amaçlıyor?

“İzmir Yenileniyor”, mevcut yapı stokunu daha dayanıklı, çevre dostu ve modern bir yapıya dönüştürmeyi kapsayan bir kentsel yenileme modeli olarak tanımlandı. Başvuruların tek merkezden toplanacağı sistem, sürecin katılımcı ve şeffaf yürütülmesini esas alıyor. Binasının deprem riski taşıdığını düşünen hak sahipleri, gerekli şartları sağlaması halinde dönüşüm sürecine dahil edilebilecek.

Süreç üç aşamada ilerleyecek

Proje; başvuru, teklif ve uzlaşma olmak üzere üç aşamadan oluşacak. İlk aşamada vatandaşlar, taşınmazlarına ilişkin bilgileri paylaşarak süreci başlatacak. Teknik ekipler, mülkiyet ve imar verilerinin yer aldığı bilgilendirme formunu hak sahiplerine iletecek.

Teklif aşamasında, binada yüzde 50+1 çoğunluk sağlandığı takdirde dönüşüm modeli sunulacak. Uzlaşma sağlanması halinde tahliye, yıkım ve yapım aşamalarına geçilecek. Tüm süreç, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Egeşehir AŞ güvencesi altında ilerleyecek.

Pilot uygulama Bornova ve Bayraklı’da

Egeşehir AŞ Planlama ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Sima İpekyüz, projenin İzmir’i daha dirençli bir kent haline getirme hedefi doğrultusunda hayata geçirildiğini söyledi. İpekyüz, “Bu çalışma güvenilir, şeffaf ve katılımcı bir dönüşüm sürecinin başlangıcıdır. İlk etapta 2020 depreminde en fazla etkilenen Bayraklı ve Bornova’da başlıyoruz. Kısa sürede tüm İzmir’e yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Bilgi ve destek hattı

Projeye ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar, hafta içi 09.00-16.30 saatleri arasında 0232 295 74 74 numaralı telefondan destek alabilecek.