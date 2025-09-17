Son Mühür- Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören 48 yaşındaki Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde kalp ritmindeki düşüş nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklamayı kardeşi Umut Özkan yaptı.

“Dün akşam saatlerinde kalp atışı yavaşladığı için yoğun bakıma alındı. Şu anda tüm değerleri kontrol altında. Yaklaşık 48 saatlik takip süreci var. Eğer değerleri normale dönerse ya servise çıkışı olacak ya da taburcu edilecek” ifadelerini kullandı.

Karaciğer nakli süreci devam ediyor

Ufuk Özkan’ın uzun süredir karaciğer nakli beklediği biliniyor. Kardeşi, nakil sürecinde yaşananları şu sözlerle paylaştı:

“Daha önce Konya’daki bir çekimde tanıştığımız genç bir arkadaş gönüllü oldu ve uyumlu çıktı. Raporlara şeffaf şekilde işlendi fakat heyet, tüm açıklamalara rağmen red kararı verdi. Nakil süreci aciliyet taşıyor.”

İntihar iddialarına net yanıt

Oyuncunun sağlık sorunlarıyla birlikte kamuoyuna yansıyan “intihar girişimi” iddiaları da gündeme geldi. Ancak Umut Özkan, bu söylentileri kesin bir dille reddetti:

“Herhangi bir intihar süreci söz konusu değil. Sadece moral bozukluğu yaşadı. Heyetten çıkan red kararı psikolojisini etkiledi. Ama abimi tanıyanlar bilir, insanların sevgisiyle ayakta duruyor ve bu günleri de atlatacak.”

Maddi sıkıntı iddiası

Televizyon programcısı Ece Erken’in canlı yayında yaptığı açıklama ise yeni bir tartışma yarattı. Erken, Özkan’ın maddi sıkıntılar yaşadığını ve yakın çevresinden 20 bin TL talep ettiğini iddia etti. Bu açıklama, ünlü oyuncunun sağlık sorunlarının yanı sıra ekonomik olarak da zor bir dönemden geçtiği yorumlarına yol açtı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Ufuk Özkan için sosyal medyada destek mesajları paylaşılıyor. Oyuncunun hayranları, Özkan’ın bir an önce sağlığına kavuşması için dualarını dile getiriyor.