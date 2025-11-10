Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln şehrinde bir hastanenin yoğun bakım servisinde akılalmaz bir cinayet yaşandı. Alkol bağımlılığı tedavisi gören 32 yaşındaki bir hastanın, aynı odada kaldığı 75 yaşındaki hastanın solunum cihazını sökerek ölümüne sebep olduğu açıklandı.

Solunum cihazı devre dışı bırakıldı

Köln Savcılığı ve polis tarafından yapılan ortak açıklamada, olayın cumartesi gecesi gerçekleştiği belirtildi. 32 yaşındaki hastanın bilinmeyen bir nedenle 75 yaşındaki hastanın bağlı olduğu solunum cihazını devre dışı bıraktığı ve sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen yaşlı hastanın kurtarılamadığı ifade edildi.

Güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı

Olayı fark eden hastane güvenlik görevlilerinin hızla müdahale ettiği ve 32 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi. Şüpheli, savcılık talimatıyla ilk etapta uyuşturucu ve bağımlılık tedavisi görenlerin bulunduğu özel bir merkeze sevk edildi.

Savcılıktan “sorumluluk bilinci azaltılmış olabilir” değerlendirmesi

Köln Savcılığı, şüphelinin suç anında alkol bağımlılığının etkisiyle sorumluluk bilincinin azalmış olabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle soruşturmanın hem tıbbi hem de adli yönüyle kapsamlı yürütüldüğü belirtiliyor.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Olayın tüm detayları incelenirken, cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmanın sürdüğü açıklandı. Savcılık ve polis, yoğun bakım servisinde yaşanan olayın nasıl gerçekleştiğini ve herhangi bir güvenlik zafiyetinin olup olmadığını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.