2026 YKS başvuruları 6 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru döneminin kapanmasının ardından adayların gündemi tamamen sınav giriş belgelerine ve oturum takvimlerine odaklandı. Özellikle sınav yerine önceden gidip keşif yapmak isteyen adaylar, belgelerin bir an önce yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, düzenlediği tüm sınavlarda olduğu gibi YKS sınav giriş belgelerini de sınav tarihinden kısa bir süre önce yayınlıyor. Önceki yılların uygulamalarına bakıldığında, belgelerin genellikle sınavdan 7 ila 10 gün önce erişime açıldığı görülüyor. 2026 YKS'nin haziran ayında düzenlenecek olması göz önüne alındığında, sınav giriş belgelerinin haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor. Kesin tarih ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak.

YKS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra belge görüntülenebiliyor. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği okul, salon numarası, sıra bilgisi ve uyulması gereken kurallar yer alıyor. Sınav günü bu belgenin çıktısının alınarak yanında bulundurulması zorunlu. Belge üzerindeki fotoğrafın güncel olması ve nüfus cüzdanı ya da kimlik kartıyla uyumlu olması da büyük önem taşıyor.

2026 YKS ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl üç ayrı oturumda uygulanacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Ertesi gün, yani 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) gerçekleştirilecek. Aynı günün öğleden sonrasında saat 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) oturumu yapılacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların ardından tercih dönemi başlayacak ve adaylar yerleştirme sürecine geçecek. Bu süreçte adayların tercih rehberini dikkatle incelemesi ve üniversite-bölüm seçimlerini stratejik biçimde planlaması büyük fark yaratacak.