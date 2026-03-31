Açık Lise sınavları bu dönem hem yüz yüze hem de dijital ortamda gerçekleştirildi. Yüz yüze sınavlar 14-15 Mart 2026 tarihlerinde okullarda uygulanırken, e-Sınav uygulaması 6 Mart ile 13 Nisan 2026 tarihleri arasında randevulu sistem üzerinden yürütülüyor. Farklı formatlardaki sınav sürecinin ardından öğrenciler sonuç açıklama tarihini sabırsızlıkla bekliyor.

Açık Lise sınavlarına kimler katılabiliyor?

Açık Öğretim Lisesi sınav sistemi, öğrencilerin durumuna göre iki farklı uygulama şeklinde düzenleniyor. Yüz yüze sınav hakkı; yurt dışında yaşayan öğrenciler, engel durumu bulunan öğrenciler ve kayıtlı 10 veya daha fazla dersi olan öğrenciler için geçerli. Öte yandan 9 veya daha az dersi bulunan öğrenciler, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü öğrenciler ile KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) eğitimine devam eden öğrenciler ise e-Sınav uygulamasından yararlanıyor.

Açık Lise sınav sonuçları nereden sorgulanır?

Açık Lise sonuçları yayınlandığında öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve öğrenci bilgileriyle giriş yapıldıktan sonra ders bazında başarı durumu, geçme-kalma bilgisi ve dönem notu detaylı biçimde görüntülenebiliyor. Sonuçlara ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden de erişim sağlanabiliyor.

Sonuçlara itiraz süreci nasıl işliyor?

Sonuçların açıklanmasının ardından ders bazında itiraz hakkı bulunuyor. İtiraz süresi genellikle sonuç açıklama tarihinden itibaren birkaç iş günüyle sınırlı tutuluyor. Öğrencilerin itiraz başvurularını Açık Öğretim Lisesi resmi sistemi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. İtiraz sonuçları değerlendirme tamamlandıktan sonra yine aynı platform üzerinden duyuruluyor.

Açık Lise 3. dönem sınav tarihi ne zaman?

İkinci dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üçüncü döneme çevrilecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında 3. dönem sınav tarihleri de MEB tarafından ilerleyen haftalarda duyurulacak. Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için üçüncü dönem, diploma almaya giden yolda son fırsat olma niteliği taşıyor.