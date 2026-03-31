Pembe Dolunay 2026 yılında ilkbahar ekinoksunun ardından gerçekleşen ilk dolunay olma özelliği taşıyor. Yalnızca astronomi severler değil, astroloji takipçileri ve doğa fotoğrafçıları da bu geceyi sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle Hristiyan geleneğinde Paskalya Bayramı'nın tarihini belirleyen referans noktası olması, pembe dolunayı kültürel açıdan da önemli kılıyor.

Pembe Dolunay ne zaman, saat kaçta görülecek?

Nisan ayının dolunayı, Türkiye saatiyle 2 Nisan Perşembe günü saat 05:12'de tam dolunay evresine ulaşacak. Ancak en güzel gözlem fırsatı, 1 Nisan akşamı Ay'ın doğuşuyla birlikte başlayacak. Ufuk hattına yakın konumdayken Ay, optik bir yanılsama olan "Ay illüzyonu" etkisiyle olağandan çok daha büyük ve etkileyici görünüyor. Gözlem için şehir ışıklarından uzak, açık bir alan tercih etmek en iyi sonucu verecek.

Pembe Dolunay neden pembe değil?

Adı her ne kadar pembe olsa da bu dolunay aslında alışıldık sarımsı ve turuncu tonlarında parlıyor. İsmin kaynağı Ay'ın rengiyle değil, Kuzey Amerika'da bu mevsimde toprak yüzeyini kaplayan pembe yabani çiçeklerle ilişkili. Botanikteki adıyla Phlox subulata olarak bilinen bu yer örtücü bitki, nisan ayında yoğun biçimde çiçek açıyor. Yerli Amerikan kabileleri dolunayları mevsimlere göre isimlendirdiğinden, nisan dolunayı da bu çiçeğin adını almış.

Türkiye'den pembe dolunay nasıl izlenir?

Pembe Dolunay Türkiye'nin her noktasından rahatlıkla gözlemlenebilecek. Herhangi bir teleskop ya da özel ekipmana gerek kalmadan çıplak gözle izlemek mümkün. En ideal gözlem zamanı, Ay'ın ufuktan yükselmeye başladığı akşam saatleri olarak öne çıkıyor. Özellikle deniz kenarı, yüksek tepeler veya açık araziler fotoğraf çekmek isteyenler için en uygun lokasyonlar arasında yer alıyor.

Gökyüzü tutkunları için bir sonraki önemli dolunay ise mayıs ayında gerçekleşecek olan Çiçek Dolunayı olacak.