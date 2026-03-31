Nisan ayıyla birlikte gökyüzünde dikkat çeken olaylardan biri daha yaşanacak. “Pembe Dolunay” olarak bilinen bu dolunay evresi, baharın gelişini simgelemesiyle öne çıkıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da doğa tutkunlarının ilgisini çekmiş durumda.

Pembe Dolunay aslında neyi ifade ediyor

“Pembe Dolunay” adı ilk bakışta ayın renginin değiştiği izlenimi veriyor. Ancak durum tam olarak böyle değil. Bu isim, Kuzey Amerika yerlileri tarafından verilmiş geleneksel bir adlandırma. Amaç, doğanın uyanışını ve çiçeklerin açmaya başladığı dönemi anlatmak. Yani ay pembe görünmeyecek, ama ismiyle baharı hatırlatacak.

Türkiye’den izlenebilecek

2026 yılına ait Pembe Dolunay, 2 Nisan Perşembe günü sabaha karşı 05:12’de en yüksek noktasına ulaşacak. Bu saatlerde gökyüzüne bakanlar dolunayı rahatlıkla fark edebilecek. Türkiye’nin dört bir yanından izlenebilmesi bekleniyor.

Özellikle ışık kirliliğinin az olduğu yerlerde görüntü daha net olacak. Şehir merkezlerinde de görülebilir ama biraz daha silik olabilir, bu da bilinen bir durum.

Gökyüzü meraklıları için kaçırılmaması gereken an

Bu tür gök olayları sık sık yaşanıyor ama her birinin kendine has bir havası oluyor. Pembe Dolunay da bunlardan biri. Özellikle sabahın erken saatlerinde uyanabilenler için kısa ama etkileyici bir an sunacak.

Hava şartları uygun olursa izlenmesi daha kolay olacak.