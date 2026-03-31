Sadettin Saran bugün İstanbul Ataşehir'de trafik kazası geçirdi. Fenerbahçe Başkanı, kulübe gelişi sırasında şoförünün kullandığı aracın karıştığı kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Hem Saran'ın hem de araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kaza haberinin yayılmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada endişeli anlar yaşadı.

Fenerbahçe Spor Kulübü konuyla ilgili kısa sürede resmi bir açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmede başkanın herhangi bir ciddi yaralanma geçirmediği ve programına planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan diğer araçtaki kişilerin de sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması

Fenerbahçe kulübünden yapılan resmi duyuruda, Sadettin Saran'ın kulübe geliş yolunda bir trafik kazasına karıştığı aktarıldı. Açıklamada başkanın, araç şoförünün ve diğer araçtaki kişilerin genel durumunun iyi olduğu vurgulandı. Saran'ın kaza sonrasında doğrudan kulübe geçtiği ve günlük işlerine devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Fenerbahçe camiası bu haberin ardından rahat bir nefes aldı.

Sadettin Saran'ın şoförü kim, durumu nasıl?

Kaza anında aracı kullanan şoförün de hafif biçimde yaralandığı öğrenildi. Şoförün sağlık durumunun endişe verici olmadığı ve korkulacak bir durumun bulunmadığı açıklandı. Şoförün kimlik bilgileri ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Sadettin Saran kimdir?

Sadettin Saran, 1965 doğumlu Türk iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı. ABD'de doğup büyüyen Saran, iş dünyasındaki kariyerinin yanı sıra spor yöneticiliğiyle de tanınıyor. İngilizce, İspanyolca ve Almanca bilen Saran, uluslararası arenada geniş bir iş ağına sahip. Bugüne kadar iki evlilik yapan ve iki çocuk babası olan Saran, 2017'den bu yana bekar. İlk evliliğini Aycan Ateş ile gerçekleştiren Saran, bu birlikteliğini 2005 yılında sonlandırdı. İkinci evliliğini ise 2012-2017 yılları arasında diş hekimi Emek Külür ile yaptı.

Kaza haberi sonrası Fenerbahçe taraftarları ve spor kamuoyu Saran'a geçmiş olsun mesajları iletti. Sarı-lacivertli kulübün başkanının sağlık durumunun iyi olması büyük rahatlık yarattı. Saran'ın önümüzdeki günlerde de kulüpteki görevlerine ve planlanmış toplantılarına kesintisiz devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da yaşanan trafik kazalarının sıklığı bir kez daha gündeme gelirken, Ataşehir bölgesindeki yoğun trafiğe dikkat çekildi.