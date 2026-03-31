Programda sergilediği samimi ve pozitif duruşuyla Zuhal Topal'ın da takdirini kazanan isim, izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Ece Aydınak kimdir sorusu arama motorlarında hızla yükselirken, genç yarışmacının özel hayatı ve kariyeri hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Özellikle mesleği, memleketi ve medeni durumu en çok sorgulanan başlıklar arasında öne çıkıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programı her hafta farklı yarışmacılarıyla izleyicinin karşısına çıkarken, Ece Hanım bu haftanın en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Ece Aydınak kimdir, aslen nereli?

Ece Aydınak, 30 yaşında ve aslen İzmirli. İzmir'in Konak ilçesinde doğup büyüyen genç kadın, şu anda İstanbul'da tek başına yaşıyor. Eğitim hayatını iletişim alanında tamamlayan Ece Hanım, dik duruşu ve sempatik karakteriyle hem diğer yarışmacıların hem de sunucu Zuhal Topal'ın dikkatini çekmeyi başardı. Programda gösterdiği özgüvenli tavırlar izleyiciler tarafından da büyük beğeni topladı.

Ece Aydınak ne iş yapıyor?

Ece Aydınak, ulusal bir televizyon kanalında sunuculuk ve muhabirlik yapıyor. Mesleği gereği Türkiye'nin pek çok farklı noktasına seyahat eden Ece Hanım, kariyerini özellikle spor haberciliği alanında ilerletmek istiyor. Tutkulu bir Fenerbahçe taraftarı olan genç muhabir, sosyal medya hesaplarında paylaştığı haber videolarıyla da tanınan bir isim. Yemekteyiz'de mutfaktaki performansı kadar kamera önündeki profesyonel duruşuyla da izleyicileri etkileyen Ece Aydınak, programın bu haftaki en dikkat çekici yarışmacısı olarak hafızalara kazındı.

Bu hafta Yemekteyiz'de kimler yarışıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 30 Mart - 3 Nisan haftasında beş farklı yarışmacı mücadele ediyor. İlk gün Aynur Hanım, ikinci gün Ali Maral, üçüncü gün Yusuf Güven, dördüncü gün Emel Karaaslan ve beşinci gün ise Ece Aydınak yarışıyor. Geçen hafta Garanfil Çiçek Hagverdiyeva ile İrem Ayıkoğlu 35'er puanla haftayı zirvede tamamlayarak 200 bin TL'lik büyük ödülü paylaştı.