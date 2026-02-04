Üniversite adayları için YKS maratonu resmen başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS için başvuru tarihlerini açıkladı. Takvime göre, başvurular 6 Şubat Cuma günü başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar, YKS başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek.

ÖSYM, başvuru sürecinde adayların eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve sınav merkezi tercihlerini dikkatlice yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca takvime göre geç başvuru süreci de 10-12 Mart tarihleri arasında olacak.

TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI HANGİ GÜN?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre sınavlar Haziran ayının sonunda üç oturum halinde yapılacak. Üniversite kapısını aralayacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek. Büyük heyecanın sonuçları ise 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

Adayların en çok araştırdığı konulardan biri olan sınav ücreti konusunda ise gözler yayımlanacak olan başvuru kılavuzuna çevrildi. 2026 YKS başvuru ücreti henüz resmi olarak açıklanmadı. Ücret bilgisi ve ödeme kanalları, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından duyurulacak.