Son Mühür- Dünya Jeffrey Epstein'in başrolünde olduğu inanılmaz skandallar zincirinde ortalığa saçılanların şokuyla yüzleşiyor.

Epstein Adası denilen bir yerde dünyanın dört bir yanından getirilen çocuklara zarar verildiği iddiaları bu çocukların arasında Türkiye'deki kayıp çocukların da olabileceği şüphesini berberinde getirdi.



Bu çocuklarımız nerede?



Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, 6 Şubat depremleri sonrası depremden sağ kurtulan çocukların kaçırılmış olabileceğinden söz ettiği için o günlerde gözaltına alındığını öne sürdü.

Ayıkla pirincin taşını...

''Üç yıl önce Malatya deprem bölgesinde yıkıntılar arasında, çadır yerleşimlerde, değerli arkadaşım Nasuh Mahruki ile incelemeler yaparken, Mor Çatı Kadınlar Derneği'nden aldığım bilgiler doğrultusunda, depremden kurtulan küçük çocukların kaçırılmış olabileceğinden söz etmiştim'' diyen Prof. Ercan,

''Savcılık bunu ihbar kabul ederek soruşturma açacağına, yanlış bilgilendirme diyerek beni gözaltına almıştı.

Bugün gün yüzüne çıktı ki 6 Şubat depreminde 55 çocuğumuz kayıp.

Kim suçlu kim suçsuz?

'' diye sordu.



Ne olmuştu?



Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan depremde zarar gören yerlerde yaptığı incelemelerin ardından kayıp çocuklarla ilgili değil, bir paylaşımında

''Deprem bölgesine ilk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş'' ve diğer bir paylaşımında da, ''yakınlarını yitiren genç kızlar imam nikahıyla evlendirilerek kim olduğu belirsiz kişilerce alınıp götürülüyor. Sorun çok büyük'' ifadelerine yer verdiği için gözaltına alınmıştı.



İletişim Başkanlığı da yaptığı açıklamada Prof. Övgün Ahmet Ercan'ın "Deprem bölgesine ilk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki asılsız iddialarından dolayı gözaltına alındığını vurgulamıştı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatmıştı.