Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav için geri sayım başladı. Fen liseleri ve nitelikli okulları hedefleyen 8. sınıf öğrencileri ve velileri 'LGS ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasıyla 2026 LGS tarihini ilan etti. Peki, LGS başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

MEB LGS TAKVİMİNİ AÇIKLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul son sınıf öğrencilerinin geleceğini şekillendirecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav takvimini netleştirdi. Uzun ve yorucu bir hazırlık sürecinden geçen öğrencilerin hedeflerine ulaşmak için ter dökeceği sınavın tarihi bakanlık tarafından resmen açıklandı. Yapılan duyuruya göre, 2026 LGS kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşacak sınavda öğrenciler, hayallerindeki liseye girebilmek için yarışacak.

LGS BAŞVURU TARİHLERİ VE KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

MEB'in sınav tarihini 14 Haziran olarak belirlenmesinin ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. MEB, 2026 LGS başvuru takvimini henüz yayımlamadı. Milyonlarca öğrenciyi ve veliyi ilgilendiren sınav için başvuruların ne zaman başlayacağı ve giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak ediliyor. Bu konuda MEB henüz bir duyuru yapmadı.