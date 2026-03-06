Son Mühür- Almanya, 2026 yılında da yurtdışından nitelikli iş gücü alımını sürdürmeye hazırlanıyor.

Ülkede özellikle sağlık, mühendislik ve teknoloji alanlarında yaşanan personel açığı nedeniyle yeni istihdam fırsatları sunuluyor.

Nitelikli Göçmenlik Yasası kapsamında başvuruları kabul edilen adaylar Almanya’da çalışma hakkı elde edebilecek.

Sağlık sektöründe büyük personel açığı

Almanya’da en fazla iş gücü ihtiyacının bulunduğu alanların başında sağlık sektörü geliyor. Yaşlanan nüfus ve artan sağlık hizmeti talebi nedeniyle ülkede sağlık çalışanı açığı her geçen yıl artıyor.

Önümüzdeki süreçte yaklaşık 50 bin sağlık çalışanının istihdam edilmesini planlıyor. Bu kapsamda özellikle uzman hemşirelere yoğun talep bulunuyor. Uzman hemşirelerin Almanya’daki yıllık maaşlarının 45 bin ile 60 bin Euro arasında değiştiği ifade ediliyor.

En çok aranan meslekler

Almanya’da nitelikli iş gücü ihtiyacının en yoğun olduğu meslek grupları şöyle sıralanıyor:

Uzman hemşire: Hastaneler ve bakım merkezlerinde hasta ve yaşlı bakımı alanında görev alacak.

Fizyoterapist: Spor yaralanmaları ve ortopedik rahatsızlıkların tedavisinde görev üstlenecek.

Yazılım geliştirici: Yapay zeka, bulut bilişim ve siber güvenlik gibi teknoloji alanlarında çalışacak.

Makine mühendisi: Otomotiv, üretim ve enerji sektörlerinde teknik projelerde yer alacak.

Almanya’da çalışmak için gereken şartlar

Almanya’da çalışmak isteyen adayların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu kriterlerin başında Almanca dil bilgisi geliyor.

Çalışma vizesi almak isteyenlerin en az B1 seviyesinde Almanca bildiğini belgelemesi gerekiyor.

Başvuru sırasında talep edilen belgeler ise şu şekilde sıralanıyor:

Geçerli pasaport,

Biyometrik fotoğraf,

İş sözleşmesi,

Diploma ve denklik belgesi,

Sağlık sigortası,

Sabıka kaydı

Başvuru süreci nasıl ilerliyor?

Gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından adaylar başvurularını Alman Konsolosluğu üzerinden gerçekleştiriyor. Başvuru sürecinde adaylar dil yeterliliği ve mesleki değerlendirme aşamalarından geçiyor.

Dil ve iş mülakatlarının olumlu sonuçlanması halinde başvuru sahipleri çalışma izni alarak Almanya’da yasal olarak çalışma hakkı elde edebiliyor.