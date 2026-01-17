Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şamil Tayyar, Suriye’de özellikle hükümet güçleri ile SDG/YPG arasında yaşanan çatışmaları değerlendirerek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın tespitlerinin haklı olduğunu vurguladı.

Şamil Tayyar: Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan haklı çıktı

SDG/YPG’nin, Fırat’ın doğusuna çekilme kararını değerlendiren ve Hakan Fidan’ın haklı olduğunu aktaran gazeteci Şamil Tayyar, “SDG/YPG’nin güçten anladığını söyleyen Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan haklı çıktı. Mazlum Abdi, ‘100 bin ordumuz var, Şam’da ordu bile yok, nereye entegre olacağız’ diyordu. Halep’te anladılar, Deyr Hafir’de ezber yaptılar. Suriye ordusunun Deyr Hafir operasyonunun henüz ilk saatlerinde pes etti ve Fırat’ın doğusuna çekileceklerini açıkladı.” diye konuştu.

“Şam’a entegre olmazlarsa Fırat’ın doğusunda da barınamazlar”

Son olarak, SDG/YPG’nin Esad ve İsrail ile işbirliğini bırakmadıkları takdirde Fırat’ın doğusunda da barınmayacakları vurgulayan Tayyar, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Esad artıkları ve İsrail’le işbirliğini bırakmaz, Şam’a entegre olmazlarsa Fırat’ın doğusunda da barınamazlar. Ya Kürtlerin birinci sınıf vatandaş olmalarının yolunu açıp yeni Suriye’nin inşa sürecine ortak olacak ya tarihe gömülecekler.”