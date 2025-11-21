İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Çınar Mahallesi'nde bulunan beş katlı bir apartmanın bodrum katında gerçekleştirilen haşere ilaçlaması, ne yazık ki ciddi bir zehirlenme vakasına yol açtı. Akşam saat 18.30 sularında meydana gelen olayda, binada ikamet eden ve aralarında bir de bebeğin bulunduğu toplam yedi kişi yüksek dozdaki ilaçtan etkilendi. Bölge sakinlerini alarma geçiren durum üzerine hemen sağlık ve güvenlik birimlerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Vatandaşlardan gelen acil durum bildirimi üzerine, olay yerine hızla çok sayıda sağlık, polis, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) personeli sevk edildi. İlk belirlemelere göre, bodrum katına uygulanan böcek ilacının yoğunluğu nedeniyle apartman sakinlerinin solunum yoluyla zehirlenme şüphesiyle karşılaştığı anlaşıldı.

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, zehirlenmeden etkilenen yedi vatandaşa ilk müdahaleyi yerinde yaptı. Önlem amaçlı olarak, tüm aile üyeleri daha kapsamlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hızla hastanelere sevk edildi. Ekipler, olayın kesin nedenini ve ilaçlamanın standartlara uygunluğunu belirlemek amacıyla apartmanın bodrum katında detaylı incelemelerine devam ediyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

Yaşanan bu üzücü vakanın ardından, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kamuoyunu bilgilendiren yazılı bir açıklama yayımladı. Güner, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili olumlu bilgileri paylaştı.

Açıklamada, "Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında yapılan haşere ilaçlaması sebebiyle, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplam 7 vatandaşımız zehirlenme şüphesiyle etkilenmiştir. Bu kritik duruma süratle müdahale edebilmek adına olay yerine 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personelini yönlendirdik. Ekiplerimizin başarılı müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılan tüm vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir," ifadelerine yer verildi.