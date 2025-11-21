Son Mühür - Tarım ve Orman Bakanlığı, evcil hayvanların kimliklendirilmesini düzenleyen yönetmelikte önemli değişiklikler gerçekleştirdi.

Düzenleme ile bugüne kadar kullanılan “barınak” terimi artık resmi olarak “hayvan bakımevi” olarak değiştirildi. Gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlıktan izin alarak kuracakları tesislere “özel hayvan yaşamevi” adı verilecek. Bu tesisler, sorumluluğundaki hayvanların ölüm ve kayıp durumlarını belirlenen süre içinde ilgili müdürlüklere bildirmekle yükümlü olacak. Ayrıca kapasite aşılamayacak, hayvanlar izinsiz sahiplendirilemeyecek veya terk edilemeyecek.

31 Aralık'a kadar yapılması gerekiyor

Hayvan bakımevlerinden sahiplendirilen kedi ve köpeklerin kayıt işlemleri sorumlu veteriner hekim tarafından gerçekleştirilecek. Hayvan pasaportları düzenlenecek ve kimlik bilgileri eksiksiz şekilde sisteme girilecek. Evcil hayvanların ölümü 30 gün, kaybolması ise 7 gün içinde yetkili kurumlara bildirilecek. Mikroçip uygulamasının genellikle iki kürek kemiği arasına yapılacağı, bazı ırklarda ise farklı bölgeler tercih edilebileceği belirtildi. Türkiye’deki tüm evcil hayvan sahiplerinin, en geç 31 Aralık 2025’e kadar il/ilçe müdürlüklerine veya yetkilendirilmiş kurumlara başvurarak hayvanlarını kimliklendirmesi zorunlu olacak.