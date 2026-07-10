Son Mühür- Sözcü Tv'deki görevinden Özgür Özel liderliğindeki CHP'yle yaşadığı gerilim sonrası ayrılan Yılmaz Özdil, o döneme ilşkin dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. CHP'nin o dönem Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un Sözcü Tv'yi ziyareti sırasında yaşanan bir olayı anlatan Özdil,

Burhanettin Bulut bana, “Sözcü TV ile yayın karşılığında sözleşme yapalım.” dedi iddiasını gündeme taşıdı.

Özdil, para karşılığı haber mi olur? diyerek bunu reddettiğini, görüşme sonrası bilgi vermek için aradığı Sözcü Medya'nın sahibi Burak Akbay'ın da bu tutumuna destek verdiğini savundu.

Meslek hayatımda ilk kez...



Sözcü Tv'deki görevi sırasında, ''Meslek hayatım boyunca ilk kez ve sadece tek kez bir kişinin ekrana çıkarılmasını yasakladım, çünkü adam söylüyor para verelim öyle yayın yapalım. Bu adamı ekrana nasıl çıkarırız. Bunları Burhanettin Bulut’un yüzüne söyledim'' diyen Yılmaz Özdil, ''Ertesi sabah tesadüfe bakın… Saray'ın adamı Özdil diye kampanya başlatıldı'' hatırlatmasında bulundu.



Bu kadar kötülüğü tercih etmeniz...



Özdil'in ismini vererek anlattığı süreç karşısında suskunluğunu bozan Burhanettin Bulut,

''Sayın Yılmaz Özdil!

Bu kadar kötülüğü neden tercih ediyorsunuz, gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bu öfkenin ve kişisel kininizin kaynağı nedir, çözebilmiş değilim'' vurgusunda bulundu.

Yılmaz Özdil'in bahsettiği görüşmeye göndermede bulunan Bulut,

''O görüşmede dört kişiydik. Size açıkça, gazetecilerle ticari ilişki kurulmasını doğru bulmadığımı, sosyal medya üzerinden yürütülen kirli ilişki ağlarını benimsemediğimizi söyledim. Ayrıca şahsınızla ilgili kişisel hiçbir sorunumuz olmadığını da özellikle ifade ettim.



İyi niyetli yaklaşımdan bile...



Eğer hakkımızda bir önyargınız ya da yanlış bildiğiniz bir husus varsa, bunu yüz yüze konuşup açıklığa kavuşturmak amacıyla geldiğimi de anlattım. Ne var ki, iyi niyetle gerçekleştirdiğim o ziyaretten bile kötülük üretmeyi başardınız.

“Kiralık gazeteci” gibi ifadeler kullanmanız, gerçeği arama niyetinde olmadığınızı; iftira ve algıyı tercih ettiğinizi açıkça ortaya koyuyor. Sözleri bağlamından koparıp kişisel husumetinize malzeme yapmak, haklı olduğunuzu değil, çaresizliğinizi gösterir.

Size tavsiyem; sözlerinizi zehirli ithamlardan ve kişisel hırslarınızdan arındırmanızdır. Sizi, etrafınıza saçtığınız kötülükle, hakikatten uzaklaştıran öfkenizle ve kendi sözlerinizin vicdani yüküyle baş başa bırakıyorum'' mesajı verdi.



Ölene kadar tercihim bu... Çok şükür...



Burhanettin Bulut'un açıklamasına Yılmaz Özdil'den cevap gecikmedi.

Bulut'un açıklamasına göndermede bulunan Özdil,

''Bugünkü YouTube yayınımda Özgür Özel yönetiminin medyadan sorumlu kişisi Burhanettin Bulut’un bana sözleşmeyle para teklif ettiğini, reddettiğimi, gazeteci kiralamanın “demokrasi suçu” olduğunu anlattım. X’ten cevap vermiş, “bu kadar kötülüğü niye tercih ediyorsunuz” diyor… Gazeteci olarak herhangi bir siyasi partiden para almamak “kötülük tercihi”yse, çok şükür ölene kadar tercihim bu.'' mesajı verdi.