Son Mühür- CHP İstanbul il binasına 10 aylık aranın ardından yeniden Çevik Kuvvet'in girmesine neden olan poster krizinde gülen taraf Kılıçdaroğlu liderliğindeki Genel Merkez oldu.

Akşam saatlerinde il binasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterinin asılmasına tepki gösteren Özgür Özel yanlısı gençlik kolları üyeleri posteri indirmiş, yerine Ekrem İmamoğlu'nun posterini asmıştı.

Bu kez hem Kılıçdaroğlu hem Atatürk...

Tansiyonun yükselmesinin ardından güvenlik güçlerinin devreye girmesine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tepki göstermişti.

CHP'deki parti içi iktidar yarışında Kılıçdaroğlu'na açık destek veren gazeteci Barış Yarkadaş il binasına hem Kılıçdaroğlu hem de Atatürk'ün bulunduğu yeni bir posterin asıldığını duyurdu.

Barış Yarkadaş,

''CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın dışa bakan duvarına yeni bir poster daha asıldı birkaç dakika önce…

CHP’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları yenilendi'' bilgisini paylaştı.

Hepsinin hesabını soracağız...



Şaibeli kurultay tartışmalarının başladığı ilk dakikalardan itibaren Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik muhalefetiyle dikkat çeken Tolgahan Erdoğan, CHP İstanbul il başkanlığı binasına asılan Kemal Kılıçdaroğu posterinin indirilip yerine Ekrem İmamoğlu posteri asılmasına sert tepki gösterdi.

''Bir grup işgal çetesine, bugüne kadar gösterilen iltimas fazlaydı bile…'' vurgusunda bulunan Tolgahan Erdoğan,

''Sözde Başkancılık oynayanları. çöktükleri malların, araçların, sosyal medya hesaplarının hepsinin hesabını elbet soracağız.

Partiden gitmek isteyenleri anlayabiliriz ama parti içinde kalıp soytarılık yapanlara artık tahammülümüz yok'' hatırlatmasında bulundu.