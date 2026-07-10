Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Notestik Sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil şeridine yakın bir konumda jet ski ile denizde seyreden Fırat K., henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın direksiyon kontrolünü kaybetti. Dalgaların ve hızın etkisiyle kontrolden çıkan jet skinin aniden ters dönmesi üzerine sürücü denize düşerek suda mahsur kaldı ve kendi imkanlarıyla kıyıya dönmekte güçlük çekti.

Çevredeki tekneler ve vatandaşlar yardıma koştu

Olayı fark eden site sakinleri ve sahildeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, o esnada denizde bulunan sivil tekneler de hızla olay yerine yönelerek kurtarma çalışmalarına ilk desteği verdi. Çevredeki teknelerin zamanında müdahalesiyle sudan çıkarılan Fırat K.'nın yapılan genel sağlık kontrollerinde durumunun iyi olduğu ve kazadan herhangi bir yara almadan kurtulduğu belirlendi.