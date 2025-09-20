Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kemalpaşa’daki köklü isimlerinden Erkan Atmaca, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Atmaca’nın istifası, uzun süredir parti içinde tartışılan delege seçimlerine yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

"CHP Benim Yaşam Biçimimdi"

Yaptığı açıklamada CHP’ye olan aidiyetini “Atadan, dededen CHP’liyim” sözleriyle ifade eden Atmaca, artık bu anlayışla yürünemeyeceğini belirtti. “CHP, benim için sadece bir parti değil, bir yaşam biçimiydi. Ancak geldiğimiz noktada ne yazık ki Kemalpaşa’da CHP, CHP’liler tarafından yönetilmiyor” diyerek mevcut ilçe belediye başkanının CHP'li olmadığını ima etti.

“Delege Seçimlerinde Demokrasi Yoktu”

İstifasının temel sebebini, delege seçimlerinde yaşanan anti-demokratik uygulamalar olarak açıklayan Atmaca, hem CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı’nı hem de Belediye Başkanı’nı sert sözlerle eleştirdi:

“CHP’nin temel değerleri olan demokrasi, adalet ve halk iradesi bu süreçte yok sayıldı. İlçe yönetimi ve belediye başkanı, koltuklarını korumak adına partiyi kişisel iktidar alanına çevirmiş durumda.”

“CHP Yüreğimde Yaşamaya Devam Edecek”

Gözyaşlarıyla istifasını verdiğini belirten Atmaca, CHP ile gönül bağının kopmadığını vurguladı:

“Mevcut yönetimler görevde kaldığı sürece kendimi baba ocağımdan kopmuş gibi hissediyorum. Bu yüzden istifa ediyorum. Ancak CHP, idealleri ve ilkeleriyle kalbimde yaşamaya devam edecek.”