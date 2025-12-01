Ankara’nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’nde, bir binada yaşanan korkunç olayda, karşı dairede yaşayan komşunun pitbull cinsi köpeği, eve dönen Öztürk ailesinin 1 buçuk yaşındaki oğlu Efe ve 5 yaşındaki kızı Doğa’ya saldırdı. Ağır yaralanan çocuklar Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, baba Adem Öztürk, köpeğin sahibi hakkında daha önce de çok sayıda şikayet bulunduğunu belirterek, "Kadının en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu can bize yandı, başkasına yanmasın" dedi. Olayla ilgili köpeğin sahibi T.Ö.O. gözaltına alındı.

Minik Efe'nin yüzü, Doğa'nın göğsü parçalandı

Olay, dün akşam saatlerinde Yapracık Mahallesi’nde meydana geldi. Pazar dönüşü evlerine giren Öztürk ailesinin minik üyeleri, komşu dairede bulunan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırgan köpek önce 1 buçuk yaşındaki Efe Öztürk’ün yüzünü, ardından 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk’ün göğüs bölgesini hedef aldı ve çocukları ağır şekilde yaraladı.

Hızla Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edilen yaralı çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak özellikle Efe Öztürk'ün yüz bölgesinde ciddi yaralanmalar olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında pitbullun sahibi olan T.Ö.O. gözaltına alındı.

Baba Adem Öztürk’ten yetkililere sert tepki

Yaşanan facianın ardından büyük bir travma yaşayan baba Adem Öztürk, yaşadığı acıyı ve öfkeyi dile getirdi. Pitbullun sahibi hakkında daha önce defalarca şikayet yapıldığını ancak hiçbir önlem alınmadığını iddia eden Öztürk, "Bu kız psikolojik olarak sıkıntılı. Hakkında 12 tane şikayet var ve hiçbir şey yapılmamış. Benim canım yandı, başkalarının canı yansın istemiyorum, bu yüzden en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum," dedi.

Çocuklarının psikolojisinin çöktüğünü belirten Öztürk, kızının apartman girişinde kalıp "Bir daha köpek çıkar mı karşımıza" diye sorduğunu, oğlunun yüzündeki yaralar nedeniyle ise yüzüne bakamadığını aktardı:

"Oğlumun yüzü parçalanmış. Bunlar dışarıda gezerse ben oğlumun yüzüne hayatım boyunca bakamayacağım. Benim karşılaştığım acıyı başka aileler yaşamasın diye bu olayın cezasız kalmamasını istiyorum."

Öztürk, köpeğin zayıf olan sahibi tarafından kontrol edilemediğini, köpeğin kızı sürüklediğini ve daha önce başka kişilere de saldırdığını, hatta hakaretler ve küfürler eşliğinde insanları köpekle ısırtmakla tehdit ettiğini belirten eski şikayetlerin jandarmada kayıtlı olduğunu söyledi.

"Torunlarım korkudan evime gelemiyor"

Bina sakinlerinden Ömer Balcı da, pitbull cinsi köpeğin yıllardır çevreye sorun çıkardığını ve herkesin güvenlik endişesi taşıdığını doğruladı. Kendi yaşadığı olayı anlatarak, bir sabah camiden dönerken köpeğin aniden üzerine atlayıp kendisine vurduğunu ve uzun süren bir ağrı yaşadığını aktardı.

Balcı, köpeğin tasmasının çok uzun olduğunu ve ağızlığı olmasa kendisini parçalayabileceğini belirterek, "Ben de mahkemeye verdim onu. Bu köpeğin buradan gitmesini istiyorum. Benim karşı binada üç tane torunum var. Köpek yüzünden evime gelemiyorlar.