Son Mühür- Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi, bugün öğleden sonra meydana gelen orta şiddetli bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, sarsıntı çevre illerde de hissedilirken kısa süreli bir paniğe yol açtı.

Depremin teknik detayları ve merkez üssü

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan verilere göre, sarsıntı 19 Aralık 2025 tarihinde saat 16:19:08’de gerçekleşti. Merkez üssü Göksun (Kahramanmaraş) olarak belirlenen depremin büyüklüğü 4.2 (Ml) olarak ölçüldü. Yerel saatle öğleden sonra meydana gelen bu sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda belirgin şekilde hissedildi.

Derinlik ve koordinat bilgileri paylaşıldı

Sarsıntının yerin 10.82 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi. Depremin enlem bilgisi 38.20472 N, boylam bilgisi ise 36.70222 E olarak açıklandı. Sığ derinlikte meydana gelen depremlerin yüzeyde daha fazla hissedilme eğiliminde olması nedeniyle, Göksun ve çevresindeki yerleşim birimlerinde sarsıntının şiddetli hissedildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Saha tarama çalışmaları devam ediyor

Depremin hemen ardından Kahramanmaraş Valiliği ve yerel yönetimler tarafından yapılan ilk incelemelerde, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına dair olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi. AFAD ve emniyet ekipleri, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde tarama faaliyetlerini sürdürüyor.