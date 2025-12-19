Türkiye’nin yeni yıla kar yağışıyla girme ihtimali güçleniyor. Son meteorolojik değerlendirmelere göre özellikle Marmara Bölgesi için yılbaşı gecesine yönelik kar senaryosu öne çıkıyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Marmara’da kar yağışı olasılığına dikkat çekti.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürüyor. Hafta sonu boyunca yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, ılık ve güneşli bir hava etkili olacak. İstanbul’da sıcaklıkların 15, İzmir’de 17, Ankara’da 9 derece civarında ölçülmesi öngörülüyor. Antalya’da ise termometrelerin 21 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Sis ve hava kirliliği uyarısı

Özellikle sabah ve gece saatlerinde etkisini artıran sis ve pus hadisesi, ulaşımda aksamalara yol açabiliyor. Atmosferdeki durağan yapı nedeniyle hava kirliliği oranlarında da artış gözleniyor. Bu durumun iki ila üç gün daha sürmesi beklenirken, solunum yolu rahatsızlığı bulunan yurttaşların tedbirli olması öneriliyor.

Pazar günü yağışlı sistem geliyor

Pazar günü itibarıyla hava durumunda değişim yaşanacak. Batı bölgelerden başlayarak yağışlı sistemin yurda giriş yapması bekleniyor. Akdeniz, Güney Ege ve özellikle Antalya kıyılarında kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. İstanbul’da ise hafta sonu süren güneşli hava, pazar gecesi yerini yağmura bırakacak. Yağışlı havanın yeni haftanın ilk günlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yılbaşı gecesi için kar senaryosu

Meteoroloji tahminlerine yansıyan en dikkat çekici gelişme ise yılbaşı gecesine ilişkin. Son model değerlendirmelerine göre Türkiye’nin yeni yıla kar yağışıyla girme olasılığı artmış durumda. Özellikle Marmara Bölgesi için kar ihtimali öne çıkıyor.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Yılbaşında Türkiye’de kar olasılığı arttı. Yeni yıla kar ile girme ihtimali var. Akdeniz kıyıları, Ege’nin güneyi ve Güneydoğu hariç. Yılbaşı Marmara’da kar yağışı görünüyor. İstanbul’da ısı adası etkisine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var, değişebilir; takip ediyoruz.”