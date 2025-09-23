Son Mühür- Defne Samyeli ve Eren Talu’nun 2003 doğumlu küçük kızları Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

TikTok ve Instagram’da yaptığı cesur ve dikkat çekici içeriklerle adından sıkça söz ettiren Talu, geçtiğimiz aylarda sevgili kriterini açıklayarak sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Aradığı aşkı buldu

Kriterlerini açıklamasının ardından kısa sürede gündeme oturan genç isim, aradığı aşkı bulduğunu duyurmuştu.

Takipçileriyle özel hayatını paylaşmaktan çekinmeyen Talu, aşkını Instagram hesabından ilan ederek dikkatleri üzerine çekmişti.

Sevgilisinin kim olduğunu açıkladı

Talu’nun sevgilisinin Tanalp Tokgöz olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımda çift olarak ilk karelerini yayınlamıştı.

İlk resmi adım: Aileyle tanışma

Derin Talu, ilişkisini sosyal medya paylaşımlarının ötesine taşıyarak sevgilisi Tanalp Tokgöz’ün annesiyle tanıştı.

Bu buluşmanın görüntüsünü de Instagram hesabında paylaşan Talu, ilişkisini bir adım ileriye taşıdığını göstermiş oldu.