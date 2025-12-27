Son Mühür / Türk televizyonunun hafızalara kazınan çocuk yıldızlarından Emir Berke Zincidi, uzun süren sessizliğini sinema projesiyle bozuyor. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı “Osman” karakteriyle milyonların tanıdığı Zincidi, bu kez beyaz perdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Genç oyuncu, 2026’da vizyona girmesi planlanan “Efes’in Sırrı” filminde rol alacak. Proje, İzmir'in kültür mirasının görkemli dünyasını ele alacak.

Oyuncu kadrosu dikkatleri çekiyor

Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği Efes’in Sırrı, Efes Antik Kenti’nin büyüleyici atmosferini merkezine alan, gizem ve dostluk temalı eğlenceli bir aile filmi olarak öne çıkıyor. Senaryosu Zeynep Çiçekoğlu Süner imzası taşıyan filmin hikâyesi Kamuran Süner’e ait. Yönetmen koltuğunda ise görüntü yönetmenliğindeki çalışmalarıyla tanınan Gökhan Tiryaki yer alıyor.

Antik dünyanın görkemi beyaz perdede

Film, antik dünyanın görkemini günümüzle buluşturan özgün hikâyesiyle dikkat çekiyor. İçine kapanık bir çocuk olan Tuna’nın hayatı, bir kazı alanında yaşanan gizemli olayla tamamen değişiyor. Bu olay sonucunda yetişkin arkeologların aniden çocuk bedenlerine dönmesi, Tuna’yı beklenmedik ve soluksuz bir maceranın içine sürüklüyor. Sıradan bir yaşam süren Tuna için bu karşılaşma, cesaretle tanışmanın ve kendini keşfetmenin başlangıcı oluyor. Tuna; okul arkadaşı Damla ve artık yaşıtları haline gelen arkeologlarla birlikte Efes’in kadim sırlarının peşine düşerken, aynı zamanda kendilerini takip eden ajanlardan kurtulmaya çalışıyor. Zamanla aralarındaki bağ güçlenen ekip, merakın, dayanışmanın ve dostluğun gücünü keşfederken; büyümenin ne anlama geldiğini anlatan sıcak ve eğlenceli bir yolculuğa çıkıyor.

En dikkat çeken yerli aile filmlerinden olacak

Uzun süredir gözlerden uzak olan Emir Berke Zincidi’nin bu projeyle yeniden sinema dünyasına güçlü bir dönüş yapması beklenirken, Efes’in Sırrı şimdiden 2026’nın en dikkat çeken yerli aile filmleri arasında gösteriliyor.