ABD Başkanı Donald Trump, ABD dolarının değerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, doların ciddi bir değer kaybı yaşamadığını ve mevcut durumunun “oldukça iyi” olduğunu söyledi. Ancak Trump’ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda dolar aleyhine hareketler dikkat çekti.

“Dolar harika bir performans sergiliyor”

Iowa’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, doların zayıfladığı yönündeki görüşlere katılmadığını belirtti. Trump, ABD ekonomisinin genel görünümüne işaret ederek, “Hayır, ben böyle düşünmüyorum. Yaptığımız işlere bakın, dolar harika gidiyor” ifadelerini kullandı.

Çin ve Japonya’ya para politikası eleştirisi

Trump, geçmişte Çin ve Japonya ile para politikaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geldiklerini hatırlattı. Bu ülkelerin para birimlerini bilinçli şekilde değersizleştirmeye çalıştığını savunan Trump, söz konusu uygulamaların adil rekabet ortamını bozduğunu dile getirdi. Trump, “Onlar paralarının değerini düşürdüğünde rekabet etmek çok daha zor hale geliyor” dedi.

“Dolar kendi dengesini buluyor”

ABD Başkanı, doların mevcut süreçte doğal seyrinde hareket ettiğini ve bu durumun piyasa açısından adil olduğunu vurguladı. Teorik olarak doların değerini yukarı ya da aşağı yönlü sert biçimde etkileyebileceğini öne süren Trump, “İsteseydim doları bir yoyo gibi aşağı ya da yukarı hareket ettirebilirdim” şeklinde konuştu.

Piyasalar ters yönde tepki verdi

Trump’ın açıklamalarına karşın finansal piyasalarda dolar zayıflamaya devam etti. ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 95,6 seviyesine kadar gerileyerek son dört yılın en düşük düzeyini gördü.

Avro/Dolar paritesi 2021 zirvesinde

Uluslararası piyasalarda doların değer kaybına paralel olarak avro/dolar paritesi yükselişini sürdürdü. Parite 1,20 seviyesine çıkarak 2021 yılından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Piyasalarda, doların seyrine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki dönemde de yakından izleneceği belirtiliyor.