Son Mühür- Dünya ekonomisinin rotasını tayin eden Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının ilk para politikası toplantısını stratejik bir hamleyle tamamladı.

Aylardır süregelen belirsizliklerin ardından yatırımcıların nefesini tutarak beklediği kritik açıklama, Türkiye saati ile tam 22.00’de finans dünyasına duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz sabit bırakıldı.

Ne bekleniyordu?

Ocak ayının son günlerinde gerçekleştirilen bu tarihi toplantı öncesinde, ekonomi çevreleri ve piyasa uzmanları Fed’in nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair yoğun senaryolar üzerinde çalışıyordu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen son enflasyon verilerinin hedeflenen seviyelere yakınsaması ve istihdam piyasasında gözlemlenen kontrollü yavaşlama, bankanın hareket alanını genişleten temel faktörler olarak öne çıkmıştı. Fakat yılın ilk faiz kararının sabit kalması bekleniyordu.

Son faiz kararı ne olmuştu?

Son faiz kararı 10 Aralık 2025'te saatler 22.00’yi gösterdiğinde belli olmuştu. Fed, politika faizinde 25 baz puanlık bir indirime gitme kararı almıştı. Bu hamle ile birlikte faiz oranları yüzde 3,50 – 3,75 bandına çekilmiş oldu. Fed'in bu kararı, hem enflasyonla mücadelede gelinen noktayı onaylar nitelikte hem de ekonomik büyümeyi destekleme arzusunu yansıtan bir denge unsuru olarak yorumlandı.