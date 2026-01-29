Son Mühür- Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşına yapılması beklenen düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan dokunuşla, en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlendi.

Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, ek 19’uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan "16.881" ibaresinin "20.000" şeklinde değiştirildiği belirtildi. Bu ibare değişikliği, kök maaşı düşük olan ve devlet katkısıyla taban fiyata tamamlanan emekli maaşlarının alt sınırını resmen yukarı çekmiş oldu. Böylece hiçbir emekli, aylık bazda 20 bin TL’nin altında ödeme almayacak.

İtirazlar sonuç verdi: 18.839 TL'den 20 Bin TL'ye

Süreç, oldukça hareketli bir seyir izledi. İlk etapta enflasyon verileri ve refah payı hesaplamalarıyla birlikte en düşük emekli maaşının %12,19 artışla 18.839 TL seviyesine çıkarılması öngörülmüştü. Ancak kamuoyunda oluşan beklentiler ve gelen itirazlar neticesinde ekonomi yönetimi rakamı yeniden revize etti. "18 bin bandının" geçim standartları için yetersiz kalacağı görüşü ağır basınca, nihai karar 20 bin TL olarak verildi.

Geçmişten bugüne taban maaş süreci

Emekli maaşlarındaki taban fiyat uygulaması son dönemde hızla güncellendi. Hatırlanacağı üzere:

Önceki dönemde uygulanan rakam 12.500 TL seviyelerindeydi.

Ardından yapılan güncellemelerle bu rakam 16.881 TL olarak kayıtlara geçmişti.

Son düzenlemeyle birlikte 16.881 TL olan sınır, doğrudan 20.000 TL seviyesine taşınmış oldu.

Kimleri kapsıyor?

Bu düzenleme özellikle kök maaşı düşük olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerini doğrudan ilgilendiriyor. Kendi kök aylığı 20 bin TL'nin altında kalan hak sahiplerinin ödemeleri, Hazine desteğiyle bu rakama tamamlanacak. Yeni düzenlemenin, önümüzdeki ödeme döneminden itibaren hesaplara yansıması bekleniyor.

